DENUNCIAN REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE LAYDA Y EXIGEN JUSTICIA A 7 MESES DE PROTESTA

La Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, en Morelos, emitió un pronunciamiento público donde denunció la persistencia de la violencia institucional y la impunidad en Campeche por parte del Gobierno encabezado por Layda Sansores, a casi 7 meses de los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2025, cuando mujeres que se manifestaban fueron detenidas durante una protesta.

Expuso que la falta de avances en las investigaciones mantiene abierta la herida y envía un mensaje de represión hacia quienes ejercen su derecho a manifestarse.

De acuerdo con el posicionamiento, ese día colectivas como Ley Sabina Campeche, Campeche por las 40 horas y Campeche por Palestina, salieron a las calles en rechazo al nombramiento de Juan Pedro Alcudia Vázquez como magistrado presidente del Poder Judicial, señalado por violencia política en razón de género.

La respuesta del Estado, recriminaron, fue el despliegue de más de 30 elementos policiacos, quienes actuaron para intimidar, someter y privar de la libertad a las manifestantes.

Hasta el momento las carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y lesiones no han sido judicializadas, lo que calificaron como un mecanismo de impunidad a favor de los agresores y castiga a las víctimas**, y exigieron** a la Fiscalía General del Estado de Campeche avanzar en las investigaciones y garantizar justicia sin revictimización.

También hacen un exhorto a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Rodríguez Mejía, a rendir su testimonio ante la Fiscalía, tras declarar públicamente que intervino durante una de las detenciones, para que su participación se traduzca en acciones jurídicas.

Desde Morelos expresaron su respaldo a las mujeres campechanas, quienes no están solas, y recalcaron que seguirán alzando la voz ante cualquier acto de represión.