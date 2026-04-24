GOBIERNO DE LAYDA NO PROTEGE A LAS MUJERES, ACUSA DIPUTADA DE MOCI

“DISMINUCIÓN DE FEMINICIDIOS NO ES MEJORA, SINO SIMULACIÓN ESTADÍSTICA”

San Francisco de Campeche.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Fernández Montúfar, advirtió que la reducción de casos de feminicidio reportados en 2026 no representa avance real, sino una “simulación estadística” frente a una tragedia constante, y señaló que la homologación de ese delito no resolverá la crisis, pues el problema está en la falta de prevención real**, en la ausencia** de políticas públicas que la atiendan, en la debilidad de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres y en la impunidad, y si el Gobierno Estatal no lo entiende seguiremos acumulando cifras.

Aseveró que desde el inicio de la actual Administración estatal, en septiembre de 2021, marcado por un triple feminicidio, no se ha logrado revertir la tendencia, ante lo cual exigió que la nueva legislación se traduzca en acciones concretas, presupuesto suficiente y una respuesta efectiva para proteger a las mujeres en el Estado.

Fernández Montúfar expuso que entre 2022 y febrero de 2025 se han acumulado 34 feminicidios en el Estado, cifra sustentada en un instrumento jurídico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2025, y subrayó que comparar a Campeche con otras entidades es inaceptable, pues un solo caso evidencia fallas del sistema.

De acuerdo con los datos citados, Carmen concentra 11 casos, Campeche registra 8, mientras Champotón y Candelaria tienen 5 cada uno, lo que refleja territorios donde la prevención no ha sido efectiva y la justicia no es suficiente.

Respaldó la homologación del feminicidio a nivel nacional, al considerar que la dispersión normativa genera impunidad, desigualdad en el acceso a la justicia y discrecionalidad, porque sin coordinación las fiscalías operan de forma aislada y las víctimas enfrentan un sistema que duda de ellas, las revictimiza y las minimiza.

Aunque en 2024 se iniciaron 6 carpetas de investigación y en 2023 fueron 12, la problemática persiste debido a la falta de políticas públicas efectivas, debilidad institucional e impunidad, subrayó la legisladora.