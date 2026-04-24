LEYES Y REFORMAS CONTRA EL FEMINICIDIO SON “LETRAS MUERTAS”: VANIA KELLEHER



“AUTORIDADES MINIMIZAN ESE CRIMEN”

La titular del Instituto de la Mujer de Campeche, Vania Kelleher Hernández, reconoció que en torno al feminicidio existen numerosas leyes y reformas que en la práctica se convierten en “letras muertas”, y exigió que abogados y servidores públicos conozcan el andamiaje legal y actúen con justicia, porque “veo un montón de modificaciones a la ley y papeles, pero en los hechos no se traducen”.

La violencia hacia la mujer suele ser vista como “menos importante” que otros delitos como el narcotráfico, pero la vida de una mujer es mucho más importante, sentenció, e hizo un llamado a construir sociedades más justas e igualitarias con la participación conjunta de hombres y mujeres.

Calificó como “magnífico” el dictamen que busca mejorar la investigación y persecución de los feminicidios, aunque advirtió que persiste una “minimización” de estos crímenes por parte de las autoridades.

Kelleher Hernández señaló que en muchos casos se reduce la violencia contra las mujeres a agresiones físicas, sin considerar la violencia psicológica ni el contexto de desigualdad. “No se vale que minimicen un feminicidio”, afirmó.