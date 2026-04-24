FEMINICIDIO BAJO UNA SOLA LEY; CAMPECHE SE SUMA A LA HOMOLOGACIÓN NACIONAL

El Congreso del Estado de Campeche se sumó a la aprobación de la minuta presidencial que reforma el artículo 73 de la Constitución, para homologar en todo el país la tipificación del delito de feminicidio y luchar contra esta problemática, informó el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno.

El legislador explicó que la reforma, ya avalada por la Cámara de Diputados, incrementa las penas de 40 a 70 años y ordena al Congreso de la Unión expedir una ley general en un plazo de 180 días, la cual establecerá normativas coordinadas entre Federación, Estados y Municipios.

Jiménez Gutiérrez reconoció que “las leyes por sí mismas no transforman la realidad social”, y subrayó la necesidad de asignar presupuesto suficiente a las fiscalías y poderes judiciales.