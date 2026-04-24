EL “ERROR” QUE REVELÓ EL AMOR X CARMEN Y EL ODIO X CAMPECHE | Por: Luis Perez

En política no existen las coincidencias y el hambre de protagonismo, tarde o temprano, destapa los instintos más reveladores de quienes SE AFERRAN AL PODER.

Con esa premisa iniciamos el presente análisis, motivado por la avalancha política que desató el destape anticipado de campaña de Pablo Gutiérrez Lázarus en Campeche.

No podemos dejar pasar que este cónclave morenista —irregular, opaco y celebrado con cargo al presupuesto Estatal— en el que se presentó al edil Carmelita como el perfil más sólido para encabezar a Morena de cara a los comicios de 2027, removió estructuras internas y desató reacciones que, más que estratégicas, resultaron viscerales. Porque cuando la ansiedad por los reflectores 😎 supera al cálculo político, el error no tarda en aparecer. 🤔 O quizá no se trate de un error: quizás sean convicciones profundas, potenciadas por la euforia del momento, las que emergen con claridad cuando los actores políticos se saben cobijados entre los suyos.

Tal fue el caso de la diputada Carmelita Dalila Mata, quien desbordada de entusiasmo y con el afán de diferenciarse en el nuevo escenario político, publicó una pieza generada con inteligencia artificial, aparentemente concebida para congraciarse con “Pablo” y posicionarse en su entorno cercano. El resultado, sin embargo, fue mucho más elocuente de lo que seguramente pretendía: la publicación reveló una incómoda postura anticampechana que refuerza la narrativa de división entre los habitantes del estado y, más significativo aún, expuso la lógica sobre la que podría construirse la campaña de Lázarus: unificar a los municipios del interior en contra de la capital, una estrategia aventurada si no se conoce el carácter de cada una de las 12 regiones del Estado.

El detalle no es menor. En la imagen difundida, la diputada —ya sea por “descuido” o por convicción— modifica la geografía del estado de Campeche (sin necesidad) y, en el híbrido geográfico que presenta, casualmente se suprime a la capital Campechana. Para algunos, será un tropiezo sin mayor trascendencia. Para quienes conocemos la idiosincrasia de Ciudad del Carmen, sabemos que detrás de ese tipo de omisiones no siempre hay inocencia: en ciertos sectores existe un rencor histórico y genuino hacia la capital del estado que va más allá de una rivalidad regional natural.

Esta imagen no debe tomarse a la ligera. Hay en ella un mensaje claro: la campaña de Morena por la gubernatura lleva consigo la semilla de la división y el rencor (sello de la 4T). Quienes operan desde la isla saben perfectamente que convencer al electorado campechano de colocar a un carmelita al frente del gobierno estatal no será sencillo, precisamente porque muchos campechanos saben que el sentimiento de hermandad no siempre es recíproco.

La estrategia, entonces, podría apuntar a construir una mayoría periférica que perciba a la capital como adversaria, desplazando el centro de gravedad político hacia Carmen. La inocente publicación de la diputada Carmelita es, en ese contexto, el primer foco de alerta para la capital. Es la señal de que desde la isla se intentará persuadir a los otros doce municipios de que Campeche capital no es su aliada, y de que el poder debe migrar al sur del estado. (Entendimos.bien el mensaje Dalila) 😉

Llámeme usted paranoico si lo prefiere. Pero en este juego, algunos actores ya comenzaron a mostrar sus cartas, y las cartas no mienten.

ANIMOOOO — LuisLex Abogado | Análisis Político