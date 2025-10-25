PATRULLA QUEDA HECHA CHATARRA TRAS CHOCAR E INCENDIARSE CONTRA POSTE EN AVENIDA BENITO JUÁREZ

Una de las patrullas nuevas que la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, presumió como “vehículos de primer nivel, similares a los de Estados Unidos”, terminó hecha chatarra luego de que el oficial que la conducía se quedara dormido al volante e impactara la unidad contra un poste de concreto en la avenida Benito Juárez, a la altura de la colonia Presidentes de México.

El percance ocurrió cuando el elemento policiaco se dirigía hacia el fraccionamiento Villas Naranjo, pero al perder el control de la camioneta se registró un fuerte impacto que provocó un incendio. Compañeros del uniformado llegaron al lugar y solicitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas, aunque la patrulla resultó con daños totales.