sábado, octubre 25, 2025
Lo último:
Municipales

AUTOMOVILISTA ATROPELLA Y LESIONA A MOTOCICLISTA

Carmen.- Sobre la avenida Isla de Tris, a la altura del helipuerto, por la imprudencia del conductor de un automóvil un motociclista fue atropellado y sufrió golpes en diversas partes del cuerpo.

La víctima, cuyo vehículo quedó tirado sobre el asfalto, fue auxiliada por paramédicos, tras lo cual se esperaba que llegara a un acuerdo con el responsable para evitar ser turnados al Ministerio Público.

El auto resultó con una abolladura en la defensa delantera.

También te puede gustar

Madre de Familia  es atacada por sujeto presuntamente drogado

Más de 1 mdp en recursos entrega el gobernador Aysa González en Palizada

HALLAN CUERPO EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN EN CARMEN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *