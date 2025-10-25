AUTOMOVILISTA ATROPELLA Y LESIONA A MOTOCICLISTA

Carmen.- Sobre la avenida Isla de Tris, a la altura del helipuerto, por la imprudencia del conductor de un automóvil un motociclista fue atropellado y sufrió golpes en diversas partes del cuerpo.

La víctima, cuyo vehículo quedó tirado sobre el asfalto, fue auxiliada por paramédicos, tras lo cual se esperaba que llegara a un acuerdo con el responsable para evitar ser turnados al Ministerio Público.

El auto resultó con una abolladura en la defensa delantera.