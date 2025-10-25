sábado, octubre 25, 2025
CLIMA: MELISSA SE CONVERTIRÁ EN HURACÁN “MONSTRUO” AL IMPACTAR EL TIERRA; EN ALERTA JAMAICA, HAITÍ, REPÚBLICA DOMINICANA, CUBA Y BAHAMAS

NO AFECTA A LAS COSTAS MEXICANAS

Al prever que en aguas del Caribe, a 345 kilómetros de Kingston, Jamaica, y a 405 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití, la tormenta tropical Melissa puede convertirse hoy en huracán y llegar a categoría 4 por la fuerza que posee, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que el meteoro no afecta a costas mexicanas.

Jamaica, Haití, República Dominicana, Cuba y Bahamas están en alerta máxima por las probables afectaciones que puede provocar convertido en un “monstruo” (categoría 4), con una gran cantidad de lluvias que pueden provocar inundaciones, deslaves, riadas y un oleaje extremadamente alto.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) estimó que Melissa, ya como huracán categoría 1 impactará Jamaica en un primer momento, aproximadamente a las 02:00 horas del martes 28 de octubre, seguirá su paso y el miércoles 29 de octubre volverá a impactar tierra, pero ahora en Cuba, en donde ingresará en la madrugada con más fuerza en sus vientos.

Se considera que posteriormente, Melissa se enfilará a Bahamas y las islas adyacentes para seguir su camino rumbo al Atlántico, hacia el Norte.

