KARAOKE DE FRIVOLIDADES

“Cuando no tienes nada que informar, o es poco lo que tienes que presumir, lo que haces es distraer la atención, y qué mejor manera que con un show circense y de payasos…”

–“Por si hiciera falta un motivo de burla, escarnio y pitorreo al tipo de gobierno que estamos sufriendo los nativos de este Reino de las Culebras y las Garrapatas, ahora el show le tocó protagonizarlo a la flamante hermanita de la Tía Gobernanta, quien se aventó la puntada de presentar su “informe” en modo parodia y karaoke, es decir, cantando, bailando y plagiando las piezas musicales de otros artistas” expresó entre divertido y preocupado el poeta Casimiro.

–“Es la nota del día, complementó el bolero don Memín, está en todas las páginas y las mofas son incontables. Si sus asesores querían que se hablara de ese “informe”, vaya que lograron su objetivo. Lo que pasaron por alto, sin embargo, es que la gente está hablando, pero mal, pitorreándose de ese evento que rompió todas las barreras de la lógica, de la formalidad, de la seriedad y de la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas claras”.

–“¿Qué se puede pedir, y qué se puede esperar de los representantes y asesores de este Gobierno?” masculló doña Chela. Ya lo hemos dicho antes, para ellos todo es fiesta y diversión, todo es baile, música, parodias musicales y derroches de dinero, porque ¡vaya que producir un musical tipo Broadway es caro!” ironizó.

–“Cuando no tienes nada que informar, o es poco lo que tienes que presumir, disertó el gurú del grupo, el senecto don Julián, lo que haces es distraer la atención, y qué mejor manera que con un espectáculo como el que se presentó en el teatro político en que se convirtió la vetusta mansión que fuera del rico hacendado don Fernando Carbajal Estrada, propietario original de la famosísima hacienda Uayamón. No habíamos visto una institución dedicada a la política social con los más vulnerables, más raquítica que la actual” subrayó.

–“En esto tiene razón, le concedió el poeta Casimiro. Lo que preocupa o molesta a muchos es la falta de seriedad, de formalidad a ese tipo de eventos, que ciertamente no tienen que ser tan solemnes y aburridos, pero tampoco lo deben convertir en un show circense donde abundaron los payasos. Lo peor, y como certeramente señalan todos, se evadió la obligación de rendir cuentas. Tal vez la hermanita confundió esa obligación con la de rendir cantos” bromeó.

–“El caso es que una vez más somos la burla nacional. Para colmo estuvo presente en ese patético espectáculo la presidenta nacional de esa organización que maneja las políticas sociales para los más vulnerables. Qué chasco se llevó, qué decepción de ver que para la hermanita, la política social es un juego, un baile, una charanga” lamentó el viejo Julián.