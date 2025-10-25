CATEAN CASA, HALLAN HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS INDUSTRIALES ROBADOS Y DETIENEN A UN VARÓN

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), a través de la Vicefiscalía Regional con sede en Ciudad del Carmen y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), realizó un cateo en un inmueble de la colonia Compositores relacionado con una carpeta de investigación por el delito de robo a lugar cerrado.

De acuerdo con la denuncia presentada el pasado 14 de octubre de 2025 por la empresa Geofísica y Geotecnia, dedicada a la renta de equipo de buceo a Pemex, fueron sustraídos diversos bienes de alto valor. Tras las investigaciones, los agentes ubicaron el predio donde se encontraban esos objetos, los cuales pretendían ser trasladados al Estado de Tamaulipas.

La diligencia judicial se realizó el 23 de octubre en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado del Segundo Distrito Judicial, con apoyo del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche.

Durante el cateo fueron asegurados más de un centenar de herramientas y equipos industriales, entre ellos compresores, tanques de almacenamiento, carretes de mangueras, estructuras metálicas y equipo especializado de buceo, además de la detención de un masculino, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.