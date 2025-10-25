¡ULTIMÁTUM A SHEINBAUM! SI ESTE LUNES NO PONE A $7 MIL 200 LA TONELADA DE MAÍZ Y A $6 MIL LA DE SORGO, TOMAREMOS MEDIDAS: MOVIMIENTO AGRÍCOLA

Por medio de sus redes sociales, integrantes de la asociación profesional Movimiento Agrícola Campesino (MAC) anunciaron que el 27 de este mes de octubre irán a las oficinas Agricultura por la respuesta definitiva a su petición no negociable de establecer en 7 mil 200 pesos la tonelada de maíz y en 6 mil la de sorgo, y advirtieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que de no haber soluciones reales tomarán las medidas necesarias, porque el campo exige justicia y rentabilidad.

El texto dice: “Atención compañeros productores y pueblo de México, ¡ya basta de engaños! Queremos dejarle algo muy claro al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y al Gobierno de México: Lo que escucharon en esa reunión no fue una ‘propuesta’. ¡Se acabaron las propuestas! ¡fueron exigencias y soluciones concretas! Estamos hartos y cansados de su desinterés y de que nos den atole con el dedo. El campo no está pidiendo favores, ¡está exigiendo justicia y rentabilidad!”.

Recalca que “nuestras demandas son claras y no son negociables: ¡$7,200 por tonelada de maíz! ¡$6,000 por tonelada de sorgo! Menos de eso es condenarnos a la miseria y no lo vamos a permitir. Se lo advertimos: Tienen hasta este 27 de octubre para dar una resolución. Ese día no vamos a sus oficinas a tomarnos la foto; ¡vamos por la respuesta definitiva!”.

Que le quede claro a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: si no hay soluciones reales, el Movimiento Agrícola Campesino tomará las medidas necesarias. ¡No bajaremos la guardia! ¡El campo unido jamás será vencido!, sentencia. Hasta ahí la publicación.