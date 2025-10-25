VECINOS RETIENEN UNIDAD DE LA CFE PARA EXIGIR LA PRONTA RESTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR QUE AVERIÓ CHOQUE DE UNA PATRULLA NUEVA DE MARCELA

Molestos por haberse quedado sin suministro eléctrico luego de que la patrulla policiaca 0792, una de las nuevas a las que Marcela Muñoz dio el banderazo de salida el pasado 13 de septiembre, chocó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se incendió y averió un transformador en la avenida Benito Juárez, vecinos de Villa Naranjos y de Presidentes de México retuvieron una unidad de la empresa cuyos empleados llegaron a evaluar los daños, como garantía para la pronta reanudación del servicio.

“Para tranquilidad de todos los vecinos, comentarles que mantenemos el canal de comunicación abierto y de forma directa con personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes nos manifiestan que ya está próximo a llegar la grúa que lleva el repuesto para la reparación, y en breve estaría restableciéndose el servicio de electricidad”, se difundió en la red vecinal de WhatsApp.