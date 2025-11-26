CATEAN RANCHO EN PIXTÚN EN CUYOS ALREDEDORES FUERON HALLADOS CADÁVERES CON HUELLAS DE TORTURA Y EJECUTADOS; HERMETISMO

Durante la madrugada de hoy miércoles se llevó a cabo un cateo en un rancho de San Pablo Pixtún, Champotón, en cuyas inmediaciones fueron encontrados a inicios de este mes cadáveres en avanzado estado de descomposición, con huellas de tortura y ejecutados.

Las diligencias de la Fiscalía General del Estado de Campeche continúan hasta este momento y no se sabe si han encontrado más cuerpos, fosas o han detenido a alguna persona.

Fue el sábado y que aparecieron de dos en dos los cuerpos, primero el de un hombre y una mujer, todos con huellas de tortura y ejecutados.