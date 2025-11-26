¡DOBLE MORAL! EL DIPUTADO TALANGO JUSTIFICA A ALCALDESA DE TENABO POR CONFLICTOS Y SERVICIOS Y CRITICA A LA DE CAMPECHE

Al confundir la alcaldía de Campeche con la de Tenabo, el diputado hoy morenista Omar Talango Cervantes justificó a la alcaldesa tenabeña Mariela Sánchez Espinoza, quien, dijo, ha expresado el momento crítico que vive su Administración y, haciendo uso de la narrativa oficial, atribuyó los problemas a anteriores trienios emanados del PAN y PRI.



Su opinión crítica a las autoridades municipales campechanas cambió drásticamente respecto a las tenabeñas, pues aunque argumentó no conocer el tema, aseguró que Mariela Sánchez ha tenido voluntad y disposición, a pesar de las manifestaciones de trabajadores sindicalizados por falta de pago quincenal.



Luego reveló que los trabajadores han hecho saber del caso a los diputados, “y nosotros seguimos atentos de lo que se haga a través de las gestiones de la presidenta municipal, y confiamos en que pronto pueda dar una respuesta”.

Sin embargo, “olvidó” que Mariela Sánchez contrató a un despacho jurídico laboral para aplazar sentencias firmes contra la Comuna, en lugar de atender laudos con el dinero que tenía disponibles para ese fin.



A la observación de su doble discurso respecto a un Ayuntamiento morenista y otro de la oposición, Talango Cervantes dijo con risa forzada que no hay tal, e insistió en que hay atención, disposición y voluntad para solucionar problemas en cuanto al agua y otros temas de servicios públicos en Tenabo, contrario a lo que acontece con la autoridad municipal de Campeche.