A FUEGO LENTO: LA TÍA LAYDA BIDEN (*)

POR: ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

“El que revela el secreto de otros pasa por traidor; el que revela el propio secreto pasa por imbécil”

-VOLTAIRE –

No habían terminado de apagarse las luces en el proscenio del patético show del “MARTES DEL JAGUAR ” con su conductora – La Tía Layda Sansores y sus Bufones Arco Iris – en decrepita caída de popularidad por la pérdida de interés de sus adictos a la sandeces SUBSIDIADAS , cuando el aludido como “cordero” del Circo Moreteado , el Rector de la Universidad Autónoma de Campeche Dr. José Abud Flores , puso en circulación en redes su respuesta directa, respetablemente retadora , descalificando sin la mínima duda de estar plenamente arropado por sus aliados y protectores , del no menos soberbio nieto del ex gobernador campechano de extracción Priísta Ramón Félix Flores .

El Rector reactivado por la propia Tía Layda BIben* como muestra de provocación al cacique Antonio González Curi, quien patrocinó la golpiza contra Abud Flores para sacarlo del cargo en manos del “líder juvenil del PRI” Alejandro Moreno Cárdenas creación del propio Clan Caciquil del Arquitecto – por esas cosas del corazón que la razón no entiende- pero tan naturales y prolijas en nuestra clase inmoral exquisita política campechana.

La respuesta de Abud Flores va directa a los perversos operadores de la gobernadora, bajo el control de su sobrino Gerardo Sánchez Sansores quién tiene muchos profundos intereses con el actual SENADOR ALITO , líder nacional del PRI – pues la rapiña desde la Secretaría de Finanzas durante la gestión del consentido obsceno corrupto Enrique Peña Nieto “Matador de Jumentos a Pellizcos” , convirtieron las arcas campechanas en botín de participación mutua , con simulación de confrontación pícaramente bufonas a sus entornos.

El control de las Universidades para el proceso de sucesión gubernamental en Campeche , es vital y por ello , Raúl Pozos Lanz desde la SEDUC siguiendo instrucciones del Secretario de Gobierno Aníbal Ostoa se posesionaron de la UTECAM, en la Península de Atasta y de la UNACAR en el municipio petrolero del Carmen mientras incondicionales de ALITO dominan el Consejo Coordinador Empresarial con Alejandro Fuentes Alvarado , para chantaje a proveedores con PEMEX, la administración del APICARMEN para no dejar ni un litro del HUACHICOL a la suerte de otros forajidos de Octavio Romero Oropeza y la prima Felipa Guadalupe Obrador .

El tema de tratar de someter a Abud Flores , quien se encuentra ensoberbecido , sabiéndose con la protección del Ex gobernador Salomón Azar García , su amigo ALITO , las artes bajas hormónales del asesor cubano- mexicano Vladimir de la Torre Morín – feroz crítico de la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo – a quién sin el mínimo pudor de lealtad, ABUD FLORES convierte en objeto de celebridad en las instalaciones de la UAC , en claro desafío y calculada traición , ante la evidencia que LSS no fue enviada a la Secretaria de Gobernación y menos su pasada actitud de rebelión contra la Ejecutiva Federal en Escárcega, no surtió los efectos de sus caprichos cuando era destructora de la Alcaldía Álvaro Obregón y ante el mínimo señalamiento de sus excesos , la entonces Jefa de Gobierno de la CDMX recibía llamadas para no ser importunada desde Palacio Nacional.

Abud Flores elegante, caballeroso, retórico y con fina sorna -pero demoledor- da BOFETÓN PÚBLICO A LA GOBERNADORA SANSORES , la exhibe como mentirosa recurrente al sistema delictivo de crear falsas pruebas para realizar su linchamiento inquisidor , claro espionaje , creación enfermiza y la reta a tener la vergonzante derrota de asumir , es objeto de manipulación nada circunstancial e ignorante de lo que sucede en su Entidad.

La califica en su video pulcramente editado con elegancia impoluta , la refiere de embustera y deja en claro las capturas de pantalla de sus presuntos devaneos para apoyar A LA MINISTRA Presidenta de la SCJN Norma Piña – como lo instruyó ALITO, AZAR GARCÍA Y ANTONIO GONZÁLEZ CURI a todos sus adeptos- ES UN MONTAJE DEL AUTOR DE LOS LIBRETOS , PARA NO PERMITIR A LA “TÍA LAYDA BIDEN” , domine la Rectoría y le embarran la falacia de la “AUTONOMÍA ” convertir -sin rubores o simulación- la Universidad Autónoma de Campeche, su presupuesto , alumnado, catedráticos y demás , en activistas para no dejar duda quiénes serán los que concluyan desde Campeche ( sin MORENA, NI MENOS PALACIO NACIONAL) LA NUEVA O NUEVO GOBERNADOR será como lo aplicaron con Vicente Fox, Felipe Calderón y negociación con AMLO para pagar la factura de acompañamiento del tabasqueño.

Si realmente el “equipo” de LSS , desde la Secretaría de Gobierno , con el hermano Armando Toledo Jamit de la virulenta “anti chaira” senadora priista Karla Toledo , de la SEDUC con el sobrino SARMIENTO del maniobrero del PAN en Campeche, el Senador Aníbal Ostoa con su contratista exitoso LA RULA que no ha subido a tribuna del Senado para defender a su jefa , el Congreso del Estado de Campeche que no aprendió del desaguisado turbador para eliminar al malogrado “Diputado de la Casa” Alejandro Gómez Casarín están defecando fuera del mingitorio .

Queda claro , la gobernadora Layda Sansores no es la misma “PODEROSA INSURRECTA” que hacía los poemas más ridículos al vanidoso tropical a cambio de concretar todos sus absurdos.

En su video que anexamos o se puede escuchar en redes sociales queda clara la vapuleada del Rector Abud Flores contra Laydita Sansores y le exige respeto a “SU UNIVERSIDAD” sin dejar de correr la cortesía de poderle obsequiar un tours.

No será fácil dejar a Laurita Sansores, Liz Hernández, Pablo Gutiérrez Lazarus o Margarita Duarte .

Es más factible la Nomenclatura de la “Cofradía Campechana” imponga a Gerardo Sánchez, pues si ya le jugó chueco con ALITO, es promisorio el futuro saqueador con ellos que con la Tía Layda Biden en decrépita torpeza senil, perfectamente aprovechada por La Maldición Interminable .

El mensaje que dejó Vladimir de la Torre en su homenaje fastuoso partidista en la Universidad Autónoma de Campeche es que el Dr. José Abud Flores tiene clara su lealtad a ALITO y a Layda Sansores… ¡No le debe nada!

De ser objeto de próximos “MARTES DEL JAGUAR” . ladridos desde MORENA o El Congreso del Estado , se cuenta con el apoyo de ANUIES , la Tribuna de las Cámaras de Diputados , Senadores y de ser defenestrado -victimizado lo espera una Cartera en el Comité Ejecutivo Nacional del ruinoso PRI o – mínimo – ser Delegado Regional Plenipotenciario para también compartir las profundas reflexiones del cacique hermano lácteo Rubén Moreira en su programa de adiestramiento Cívico -Político -Ético y Sideral con el inigualable “Iniciado” Miguel Ángel Sulúb mientras degustan el Elixir Espiritual Antillano del Vodka con Tamarindo del gran “Celestino” Vlady.

Por cierto el nombramiento del no menos peculiar José Parcero López (Viudo de Carmen Salinas) como Delegado del PRI en Campeche- tiene un mensaje especial a quien – junto con Laydita, perdieron la elección – 1988- de la Primera Asamblea del DF y fue parte de la limpia por sus antecedentes de sinvergüenza operador del programa de reconstrucción posterior al sismo de 1985.

Pero eso será origen de otra entrega.

(*) Nuevo modo irrespetuoso que cercanos colaboradores INFAMES, se refieren a la señora LSS, por los constantes desvaríos con la realidad a la manera de JOE BIDEN.