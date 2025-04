CIRCULA EN REDES: “SI FUERA OTRA PERSONA YA ESTARÍA EN LA CÁRCEL”; ACUSAN IMPUNIDAD EN CASO DEL HIJO DE MARCELA

El anuncio de que no habrá sanción penal para el hijo de Marcela Muñoz por su tour ilegal en las ruinas de Calakmul, desató una oleada de críticas en redes sociales, donde los usuarios no ocultaron su enojo y acusaron corrupción e influyentismo en el Gobierno de Layda Sansores, y hubo quien señaló que ahora ya sabe que se puede ir a esa zona a cualquier hora, siempre y cuando no dañen nada.

Entre los comentarios más severos destaca: “Si fuera otra persona ajena a las amistades de Layda, ya estuviera en la cárcel”, mientras otros expresaron que “en Campeche reina la impunidad con esta Administración”, y “las leyes siempre favorecen a los hijos de los poderosos”, y “El Gobierno está agachado para no perder el puesto”.

Otro cibernauta escribió: “Qué bueno, ahora sabemos que podemos ir a la hora que sea, siempre y cuando no dañemos nada. Guardaré esta entrevista de la doña, es el pase a la zona arqueológica”.

Hubo quienes sentenciaron que “la impunidad y corrupción del Gobierno van a todo galope” y “Aquí se ven las influencias, son hijos de funcionarios”, además de advertir de que si se tratara de cualquier otra persona “sería cárcel inmediatamente y luego investigarían”, lo que demuestra la desconfianza en la aplicación justa de la ley.

Otros colgaron: “Jamás van a castigar al demonio de Marcela”, “Ahí se ven las influencias de este mal Gobierno”, “Si sanciona a los juniors sabe que perderá su chamba”, “Pura farsa, y así se la llevarán sin sanción por el influyentismo y nepotismo de Marcela”, y “Si fuera otro campechano lo usarían como castigo ejemplar para todos… pero aquí hay influencias… Gobierno donde unos valen más que otros”.

La indignación general muestra un profundo malestar social ante lo que consideran un acto más de impunidad encubierto bajo el manto del influyentismo político de la 4T.