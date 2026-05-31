MÉXICO TIENE GASOLINAS A BUEN PRECIO: SHEINBAUM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo su deuda en 20 mil millones de dólares y fortaleció su posición financiera, además de alcanzar un procesamiento de más de 1.3 millones de barriles diarios en el Sistema Nacional de Refinación.

Señaló que, gracias a decisiones como la compra de Deer Park y la construcción de la refinería Dos Bocas, México cuenta con petróleo, diésel y gasolinas a buen precio, incluso en medio de la crisis internacional.