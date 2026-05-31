SE INCENDIA VEHÍCULO SOBRE LA CARRETERA A CANDELARIA

Un vehículo se incendió la tarde noche del sábado sobre la carretera que conduce a Candelaria, a la altura del ejido Miguel Alemán, y fue consumido por completo por las llamas. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad presuntamente estuvo involucrada en un percance vial antes de comenzar a arder, lo que provocó pérdidas totales.

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para controlar la situación y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas, ya que las autoridades continúan recabando información para esclarecer las causas del incidente y confirmar si hubo víctimas.