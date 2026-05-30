EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 DE MAYO DE 2026

270 MIL CAMPECHANOS SIN PRESTACIONES LABORALES.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondiente al primer trimestre de 2026, confirma el rotundo fracaso en atracción de industrias e inversiones del nefasto y rapaz gobierno de Layda Sansores, pues revela que Campeche tiene una población ocupada de 427 mil 100 personas, de las cuales el 60.3% sobrevive en la informalidad laboral, mientras la tasa de desempleo oficial es de 2.9%.

Eso significa que 269 mil 927 campechanos trabajan en la informalidad o no tiene empleo, por lo que no tienen acceso a seguridad social, ni prestaciones laborales, ni tendrán derecho a una pensión digna al jubilarse. Esto sin duda, es un problema social que heredará Layda Sansores, y es resultado de sus pésimas estrategias económicas, como la de poner a un expresidiario a gestionar inversiones.

¿Dónde están invertidos los más de 130 mil millones de pesos que ha recibido Layda Sansores? No se ven por ningún lado y lo que es peor, ahora endeudará la entidad con mil millones de pesos que tendremos que pagar los campechanos en los próximos 20 años. No exageramos al afirmar que nunca, como en el gobierno de Layda Sansores, había sido tan descarado el saqueo al estado.

MARCELA Y JAKSON, EXCLUIDOS DE OPERATIVO.

Tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana fueron excluidas del operativo efectuado por elementos de la Interpol y la Secretaría de Marina en las inmediaciones del ejido Matamoros y la Junta Municipal de División del Norte, del municipio de Escárcega, en el cual fueron detenidos Juan Carlos “N”, alias “El Chiguindo” y Luis Daniel “N”, dos sujetos presuntamente involucrados en actos delictivos en los Estados Unidos y Mexico.

La exclusión de Marcela Muñoz Martínez y Jakson Villacís Rosado, funcionarios del gabinete legal de Layda Sansores habla de la desconfianza que la Interpol y la Marina tienen de esta corrupta administración. Además, desmiente el discurso de la mandataria Sansores y de su secretaria de gobierno Liz Hernández que de que en Campeche no operan grupos criminales.

Son públicos los reportes de la DEA de que en Campeche residen peces gordos y líderes regionales de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que desde aquí se ocupan del trasiego y almacenamiento de cocaína, y que en las últimas décadas han diversificado sus actividades. Layda Sansores debería dejar de mentir. ¿Quién la asesora?