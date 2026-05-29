UNA MENOR REGRESÓ A CASA Y HUBO ATENCIÓN A 22 CASOS DE DESAPARECIDOS EN VISITA DE “BUSCANDO POR AMOR”

Esçárcega.- La visita a esta ciudad de integrantes de la agrupación “Buscando por Amor” fue fructífera, pues se logró que una menor regresara a su hogar y se brindó atención a 22 casos de personas desaparecidas en el municipio, reportó su dirigente, Juan José Huerta.

Asimismo, detalló que en esta ocasión encontraron una mejor colaboración con autoridades como la Vicefiscalía General de Justicia del Estado.

“Hay más interés de la gente, pues muchas personas nos contactaron para colocar fichas de desaparecidos de sus familiares”, afirmó, y anunció que en unos meses estarán de regreso en esta ciudad para continuar apoyando a quienes buscan a sus seres queridos.