CRECE INTOLERANCIA A LA CRÍTICA EN LA 4T, Y LAYDA ES UN EJEMPLO CON SUS EMBESTIDAS CONTRA TRIBUNA: VÍCTOR AMÉNDOLA

El exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, advirtió que existe una creciente intolerancia a la crítica dentro de la llamada Cuarta Transformación, principalmente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, dijo, “atraviesa una severa crisis de tranquilidad” al pedir que no vean TV Azteca. Además, afirmó que en Campeche existe un ejemplo con las embestidas lanzadas por la gobernadora Layda Sansores San Román contra Tribuna, sus directivos y propietarios.

La presidenta, consideró, no dimensiona el impacto de sus palabras debido a la investidura presidencial que representa, pues el problema es que sus declaraciones, posturas y frases no son las de una ciudadana cualquiera, sino que adquieren una relevancia mayor por el cargo que ocupa.

A muchos integrantes de la 4T les incomoda la crítica, especialmente la que está sustentada en datos duros e información verificable. Que un medio de comunicación como TV Azteca cuestione al poder forma parte del ejercicio libre del periodismo que debería practicarse en México, afirmó.

Améndola Avilés hizo referencia al caso de Campeche, donde acusó a la gobernadora Layda Sansores San Román de mantener una actitud de confrontación contra Tribuna, sus directivos y propietarios.

“Cuando eran oposición exigían respeto y libertad de expresión, pero ahora como Gobierno les resulta fácil intentar censurar y manipular a la opinión pública”, aseveró. Asimismo, lamentó que Claudia Sheinbaum sugiera qué canales de televisión deben ver los mexicanos, pues consideró que representa una postura contraria a la libertad de expresión y al derecho de las audiencias a elegir libremente sus contenidos.

Además, cuestionó que los programas sociales federales puedan ser utilizados para influir en las decisiones de la ciudadanía respecto a qué consumir en medios de comunicación.