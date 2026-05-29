DIPUTADA DE LOTERÍA

Hacer lo más fácil es siempre la opción para la gente mediocre. Navegar en el conformismo y en el silencio institucional para no “molestar” a sus patrones, también es la conducta común de los serviles…

–Tremendo el ridículo que hizo la diputada federal guinda por el primer distrito de nuestra querida entidad federativa, al ponerla a jugar la lotería en plena sesión legislativa, con lo que su bancada intentó desprestigiar a sus adversarios de la oposición, narró el bolero don Memín a sus amigos de tertulia vespertina.

–“Lástima por Eldita, coincidió doña Chela. Jamás, en estos casi tres años que lleva como legisladora federal, se ha atrevido a dar la cara para atender las peticiones de sus representados, y es vergonzoso que se preste a un espectáculo que confirma que los pataleos del partido oficial ya están en su fase terminal. Se saben derrotados moralmente y por eso intentan ensuciar a sus adversarios” aseveró.

–“Habiendo tantas cosas urgentes para nuestro Estado, y vemos a esta caricatura de diputada federal prestándose a una burla nacional. ¿Por qué en lugar de fungir como comparsa no se ha preocupado por ejemplo, por gestionar recursos adicionales para su Distrito? ¿O por qué no ha alzado la voz en contra de la injusta Ley de Coordinación Fiscal? ¿O por los recortes de participaciones federales?” cuestionó enojado el viejo don Julián.

–“Hacer lo más fácil es siempre la opción para la gente mediocre, respondió el poeta Casimiro. Navegar en el conformismo y en el silencio institucional para no “molestar” a sus patrones, también es la conducta común de los serviles, y sin duda que esta diputadita pasará a la historia negra de los peores representantes populares que nos ha tocado en los últimos años”.

–“No exagero al decir que esta persona va pasar de noche por la Cámara de diputados. No hay una sola propuesta que haya buscado beneficiarnos, ninguna iniciativa para defender los intereses de sus coterráneos, ninguna protesta por los recortes que nos han recetado, pero eso sí, es de las primeras en alzar la mano para aprobar cuanta iniciativa le ha enviado el poder presidencial. Diputaditas de este tipo ya no necesitamos ni queremos y por eso hay que elegir mejor en los próximos comicios” argumentó.

–“En eso acabó Eldita, añadió doña Chela. En una diputada de lotería, no solo porque se prestó al show de una de sus compañeras que subió a la tribuna a despotricar contra los líderes de la oposición, sino porque literalmente llegó al cargo por lotería. Primero como diputada local suplente que tuvo la suerte de ocupar el cargo por la vía plurinominal, y luego al ser postulada como candidata por un distrito en donde los mapaches electorales se encargaron de llenar las urnas con votos a su favor. Para eso sirven los fraudes, para imponer a gente servil al sistema” subrayó.

–“Lo que me da más pena, concluyó el bolero don Memín, es que doña Elda no solo hizo el ridículo por sí misma, sino que también exhibió a quienes votaron por ella, porque eso quiere decir que sus votantes también son ciegos y tontos” remató.