DESAPARECE DOCTORA DEL IMSS EN CARMEN; PIDIÓ UBER PARA IR AL ADO Y VIAJAR A FRONTERA, TABASCO, DONDE TRABAJA

Carmen.- En un caso por el cual ya fue emitida una alerta nacional con ficha de búsqueda, familiares reportaron la desaparición de la doctora Edith Fernández Nucamendi, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien fue vista por última vez el pasado 27 de mayo cuando salió de su domicilio rumbo a su centro laboral, ubicado en Frontera, Tabasco.

Al pedir ayuda para dar con su paradero, precisaron que el último día que la vieron salió a las 5:45 de la mañana rumbo a la terminal ADO, a bordo de un servicio de transporte por aplicación, para trasladarse a Frontera.

“Estamos consternados, pues no sabemos nada de ella”, expresaron sus familiares.

Asimismo, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para compartir la ficha de búsqueda y cualquier información que contribuya a localizarla.