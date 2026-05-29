CUANDO MÉXICO DORMÍA, APROBARON LA REFORMA JUDICIAL 2.0, UN FILTRO “ANTINARCO” Y ANULAR ELECCIONES POR “INJERENCIA EXTRANJERA”

En sesión que concluyó durante la madrugada, los senadores aprobaron la Reforma Judicial 2.0, que aplaza la elección para 2028 y permite a magistrados permanecer hasta 17 años en el cargo; además, contempla la anulación de elecciones por “intervención extranjera”, la creación de una comisión contra las candidaturas presuntamente vinculadas al crimen organizado y otorgó licencia a Enrique Inzunza.

El analista político Juan Ortiz detalló que la Reforma Judicial 2.0 aplaza la elección judicial a 2028, introduce cambios menores sin corregir las principales fallas señaladas, como los acordeones y la postulación de candidatos poco preparados, además de permitir a magistrados electorales permanecer hasta 17 años en el cargo.

También contempla la posibilidad de anular elecciones bajo el supuesto de “intervención extranjera” y, aunque se pospuso la reforma legal correspondiente, sostuvo que el Tribunal Electoral podría aplicarla a partir de 2027. “Ya dijo Sheinbaum que si un gobierno extranjero realiza financiamiento a organizaciones civiles que sean críticas, ya es injerencia”, afirmó.

Además, se plantea la creación de una comisión verificadora de la integridad de candidaturas a cargo del INE, a la que los partidos políticos entregarían listas de aspirantes. Posteriormente, el órgano electoral las remitiría a instituciones como la FGR, la UIF y la CNBV para identificar perfiles con “riesgo razonable”. Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ha expresado observaciones sobre el esquema.

“¿Y si ya saben que hay perfiles de alto riesgo, por qué no han hecho nada antes?”, cuestionó Juan Ortiz, quien además señaló que la licencia de Enrique Inzunza tuvo una duración de apenas unas horas.