viernes, mayo 29, 2026
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APRUEBA MORENA LA “INTERVENCIÓN EXTRANJERA” COMO CAUSAL PARA ANULAR ELECCIONES EN CAMPECHE

San Francisco de Campeche.- En medio de aplausos, la mayoría morenista del Congreso del Estado de Campeche aprobó la minuta que adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por “intervención extranjera”, remitida por el Senado.

También aprobó la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial, remitida por los senadores, para armonizar reglas relativas a la selección, elección, evaluación y funcionamiento de juezas, jueces y magistraturas.

La fracción de Movimiento Ciudadano (MOCI) se posicionó en contra a través de Ignacio Muñoz y Aldo Contreras, al igual que la representación del PRI, mediante la legisladora Delma Rabelo Cuevas, y por el PAN, Josué Rodríguez Golib.

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