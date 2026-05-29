SE ENOJA NOROÑA PORQUE LE ENTREGAN PLAYERA CON LA LEYENDA “YO CON ROCHA”, LA CUAL AVENTÓ

En plena sesión, el senador Gerardo Fernández Noroña se molestó porque el también legislador Luis Armando Melgar le llevó hasta su escaño una playera con la leyenda “Yo con Rocha”.

De acuerdo con lo difundido, Fernández Noroña tomó la prenda y la aventó durante el intercambio ocurrido en el recinto legislativo.

Al respecto, la creadora de contenido Gloria Alfa y Omega escribió en sus redes sociales: “Pero no se ofendió por el mensaje… se indignó porque la playera estaba recién lavada y olía a limpio”.