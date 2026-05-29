EL SECTOR TURÍSTICO “ESTÁ DEL COCOL” Y NI ADDA SOLÍS NI JORGE LAVALLE HAN CUMPLIDO EL APOYO PROMETIDO HACE 2 MESES A HOTELEROS DE CALAKMUL: MÓNICA FERNÁNDEZ

La diputada de Movimiento Ciudadano (MOCI), Mónica Fernández Montúfar, expuso con cifras la caída del turismo en Campeche, situación que resumió con la expresión: “Está del cocol”, y denunció que tanto Adda Solís como Jorge Luis Lavalle Maury no han cumplido con el apoyo acordado hace dos meses para empresarios hoteleros de Calakmul.

Expuso que los datos de la Cuenta Pública 2025 reflejan una disminución en diversos indicadores turísticos. Señaló que la tasa de variación de la derrama turística fue de -3.52 por ciento respecto a 2024 y que la afluencia turística hospedada registró una caída de 5.5 por ciento.

Además, sostuvo que la afluencia a los atractivos administrados por la Secretaría de Turismo también se mantiene en números negativos y que actualmente reciben un promedio de 144 visitantes diarios.

Desde la tribuna, Fernández Montúfar recordó que distintos legisladores han advertido sobre la disminución de la actividad turística en la entidad y señaló que esto afecta a un sector que debería representar una importante fuente de ingresos para el Estado.

La legisladora citó el caso de empresarios y comerciantes de Calakmul, quienes —afirmó— enfrentan una competencia desigual frente al hotel administrado por el Ejército Mexicano. Asimismo, reprochó que los compromisos asumidos por las autoridades estatales durante una reunión celebrada hace dos meses no han mostrado avances.

Fernández Montúfar aseguró que esperaba una mayor atención a las demandas planteadas por los prestadores de servicios turísticos y lamentó que, hasta el momento, no se haya presentado un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.