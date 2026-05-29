DEFINIRÁN EL 2 DE JUNIO LA CONDENA POR EL FEMINICIDIO DE LA NIÑA HANNA

El Tribunal Colegiado de Juicio Oral emitirá el próximo 2 de junio la sentencia contra Roxana “G” y Ángel “G”, declarados culpables del feminicidio de la niña Hanna, víctima de violencia física y omisiones de cuidado, quien perdió la vida el 11 de julio de 2022.

Tras el fallo condenatorio emitido en marzo de este año, el 14 de abril iniciaron las audiencias de individualización de la pena, etapa en la que el tribunal escuchó el testimonio de 12 personas.

Concluido ese proceso, el próximo 2 de junio se definirán los años de prisión que deberán cumplir por el feminicidio de Hanna, así como el monto de la reparación del daño que deberán pagar.