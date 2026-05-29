EJECUTAN A HOMBRE DENTRO DE UNA CAMIONETA EN LA MIGUEL DE LA MADRID; NO HAY DETENIDOS

-AL PARECER ERA ABOGADO

Ciudad del Carmen.- Durante la tarde de hoy viernes, sobre la calle 17 por Felipe Ángeles de la colonia Miguel de la Madrid, un hombre fue ejecutado a balazos dentro de una camioneta, lo que generó intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia. Vecinos reportaron haber escuchado por lo menos nueve disparos.

Elementos de seguridad arribaron al lugar y localizaron una camioneta Toyota Highlander color blanco, con placas del Estado de Campeche, en cuyo interior se encontraba la víctima sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de los disparos impactaron en la ventanilla y puerta del conductor. Paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras peritos y agentes ministeriales procesaban la escena, recolectaban evidencias y realizaban el levantamiento del cuerpo.

De manera extraoficial trascendió que la víctima era abogado, aunque hasta el momento no existe una versión oficial que lo confirme o descarte.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho, y la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con él o los responsables.