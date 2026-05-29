viernes, mayo 29, 2026
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SENADORES NO SABEN DE CUÁNTO ES EL SALARIO MÍNIMO Y JUSTIFICAN 5 MESES DE DESCANSO: PROYECTO ESCOLAR; “¡SIGAMOS INCOMODANDO!”

A través de uno de sus característicos sondeos con preguntas directas, satíricas o incómodas, grabado y difundido en sus redes sociales, el canal Proyecto Escolar exhibió que senadores de distintos partidos políticos no saben cuál es el salario mínimo y que justifican los cinco meses de descanso bajo el argumento de que “no es tarea fácil ser senador”.

También mostró al senador Gerardo Fernández Noroña respondiendo con una dedicatoria maternal tras preguntarle: “¿A cuántos mexicanos cree que les alcance una casa de 12 millones?”, así como a otros personajes de Morena que declararon estar a favor del nepotismo y afirmaron que el salario mínimo es de 137 pesos.

Además, difundió imágenes de la valla de escoltas del senador Adán Augusto López Hernández, quienes le impidieron acercarse para entrevistarlo.

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