FGR ASIGNA CUSTODIA A NOROÑA TRAS INCIDENTE CON “ALITO” EN EL SENADO

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) le otorgó custodia tras la trifulca ocurrida el 27 de agosto en el Senado con el priista Alejandro Moreno Cárdenas.

A través de sus redes sociales, el legislador desmintió que la Guardia Nacional resguardara su casa en Tepoztlán, Morelos, aclarando que la medida de seguridad no está relacionada con su propiedad, la cual ha recibido cuestionamientos por parte de comuneros.

Fernández Noroña explicó que, ocho días después del altercado en la Permanente, la FGR le asignó protección “por las agresiones que viví a manos de Alejandro Moreno y cinco legisladores priístas más”, destacando que se trata de un mecanismo contemplado por la ley para garantizar la seguridad de los legisladores ante amenazas.

