TREN MAYA NO HA LLEVADO LA PROSPERIDAD PROMETIDA A LAS COMUNIDADES: LATINUS

El reportaje de Latinus señala que el Tren Maya, megaproyecto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un motor de desarrollo para comunidades indígenas del sureste, no ha cumplido con las expectativas de crecimiento en las localidades aledañas. La obra, que atraviesa cinco estados con algunas de las regiones más pobres de México, tiene una ruta de mil quinientos kilómetros y ha requerido una inversión superior a los quinientos mil millones de pesos.

A casi dos años de la inauguración parcial del tren en diciembre de 2023, las comunidades que se esperaba fueran beneficiarias aún no muestran señales de prosperidad ni de mejoras significativas en infraestructura o oportunidades económicas, según el análisis de Latinus. El reportaje destaca que, a pesar de la millonaria inversión, el megaproyecto no ha cumplido con el impulso económico prometido a las zonas más necesitadas del sureste del país.