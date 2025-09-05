RIESGO AMBIENTAL POR MICROPLÁSTICOS EN LA PUNTILLA, ALERTA AMBIENTALISTA

El ambientalista Dennis Pérez Reyes criticó la reciente instalación de una cancha en la zona de la Puntilla, señalando que el material utilizado libera microplásticos y caucho directamente a la laguna y al mar, lo que representa un riesgo grave en un área natural protegida. Además, cuestionó la utilidad de la obra, ya que únicamente permite jugar fútbol y no voleibol, limitando su aprovechamiento comunitario, y consideró que lo más adecuado habría sido acondicionar un espacio multifuncional con mayor beneficio social y deportivo.

Pérez Reyes enfatizó su preocupación por el impacto ambiental, denunciando: “Aquí hay una gran cantidad de pedacitos de caucho que se están yendo a nuestra laguna y a nuestros océanos. No es broma, lo pueden ver en la orilla de la playa. Todo esto termina en los organismos marinos y en la salud humana”. Recordó que diversos estudios han comprobado la presencia de microplásticos en el cuerpo humano, incluso en el cerebro y la placenta de mujeres gestantes, y alertó sobre los riesgos para las tortugas marinas que anidan en la laguna, como la tortuga carey.

El ambientalista cuestionó a la Dirección de Medio Ambiente municipal sobre los estudios que justificaron el uso de este material en un área protegida, señalando que refleja un desinterés por la conservación de la laguna. Además, destacó que organizaciones internacionales como Oceana coinciden en la gravedad del problema e hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para detener acciones que, en lugar de beneficiar, generan un daño ambiental irreversible.