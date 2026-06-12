OPINIÓN: SOMOS LA RESISTENCIA | POR VÍCTOR ALBERTO AMÉNDOLA AVILÉS

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12/Junio/2026

Cosas que no sabías de mi. Versión Pinocho.

La ciudadana que es titular del Ejecutivo de Campeche acaba de subir un post en Facebook titulado:

“Cosas que quizá no sabían de mí 😉”.

Quisiera aquí señalar, con razón de las fotos que ella misma anexa en esa publicación, algunas cositas que no saben de Layda Sansores.

Para no hacer muy larga esta publicación, aquí van solo las primeras cinco.

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1️⃣

Ha criticado las privatizaciones de Peña Nieto.

Incluso declaró “Que privaticen la putª madr3 que los parió”…

Pero entre 1988 y 1994 su actual pareja Romeo Ruíz y ella misma aprobaron TODAS las privatizaciones en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Él fue diputado federal en el periodo 1988-1991 y ella 1991-1994.

2️⃣

Ha estigmatizado al PRI y al pasado.

Pero su padre fue presidente nacional del PRI, también fue coordinador de ambas cámaras federales y gobernador de Campeche. Todo bajo las mismas siglas de ese PRI corrupto; la enorme fortuna de la familia Sansores no se explica bajo el hurto y saqueo del erario estatal y federal de esas épocas.

3️⃣

Criticaba a Christian Castro Bello porque era sobrino de Alejandro Moreno Cárdenas.

Pero en 2024 apoyó la candidatura de Anthea Sansores, candidata a Diputada Federal del Distrito 20 cuya cabecera era Álvaro Obregón, lugar donde en ese momento gobernaba Layda Sansores.

Actualmente su otro sobrino, Gerardo Sánchez Sansores está en campaña para ser candidato a gobernador aquí en Campeche, donde ella es gobernadora.

4️⃣

Cuestionó la contratación de deuda pública en Campeche.

Cuando Jorge Salomón Azar García dejó el gobierno estatal de Campeche en 1997, criticó los montos de deuda pública para el estado.

En diciembre de 1997 entró al Congreso del estado a exigirle a los diputados locales que no se aprobaran ni la ley de egresos ni la de ingresos para el ejercicio 1998.

Actualmente ella ha solicitado una deuda pública por mil millones para Campeche.

5️⃣

El ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador predicaba una “austeridad republicana”.

Pero ostenta vestimentas y prendas con valor de varios miles de pesos. Fue famosa su ropa de diseñador de los jóvenes asesinados de Ayotzinapa.

Las prendas fueron diseñadas por Carmen Rión y tuvieron un costo de 22 mil 185 pesos. Todo esto fue pagado con dinero público durante su etapa como Senadora.

Los gastos formaron parte de una investigación periodística (#LadyFacturas) que evidenció compras con cargo al erario. El atuendo incluía una mascada blanca, un saco y un rebozo.

Basta con revisar hemerotecas, bibliotecas o tener un poco de memoria para cotejar la veracidad de esta información.

V. Améndola

Rōnin 🥷🏼