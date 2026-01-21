PLATAFORMAS DIGITALES Y AMBULANTAJE COMPITEN DE FORMA DESIGUAL CON EL COMERCIO FORMAL EN CAMPECHE: CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Campeche, Juan Pablo Mex Salazar, advirtió que el avance de las plataformas digitales de venta y el crecimiento del comercio ambulante generan una competencia desleal para los negocios formales establecidos, al no operar bajo las mismas reglas ni cargas económicas.

Mex Salazar reconoció que las aplicaciones forman parte de la evolución en los hábitos de consumo, aunque señaló que muchas no generan una derrama real en el comercio local. A diferencia de estas modalidades, indicó que los empresarios formales cumplen con el pago de impuestos, rentas, servicios y obligaciones laborales. En el caso del ambulantaje, aceptó que representa una fuente de ingreso para numerosas familias, pero subrayó que no cumple con los mismos requisitos administrativos, lo que provoca una competencia desigual.

Ante este panorama, CANACO mantiene acercamientos con el Ayuntamiento de Campeche para buscar alternativas que permitan ordenar el sector y promover la transición a la formalidad, la cual ofrece acceso a programas de apoyo, certeza jurídica y redes comerciales. El objetivo, reiteró, no es afectar a nadie, sino equilibrar condiciones, incentivar el consumo local y garantizar reglas claras y justas para todos.