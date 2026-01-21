LAYDA ACUSA ACOSO DE LA ASF, AFIRMA QUE SON AMIGOS DE “ALITO” MORENO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, denunció un presunto acoso por parte de la Auditoría Superior de la Federación, al revelar que su administración ha enfrentado 38 auditorías. Señaló que esta situación obedece a la relación de funcionarios de la ASF con el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien atribuyó influencia directa en ese órgano fiscalizador.

A pesar de las revisiones constantes, la mandataria estatal asegura que el gobierno de Campeche mantiene finanzas sanas y sin irregularidades graves, por lo que defendió el manejo de los recursos públicos y rechazó que las auditorías reflejen un mal desempeño financiero.