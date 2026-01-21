LAYDA SANSORES ASEGURA QUE NO INTERVINO EN SALIDA DE RECTOR DE LA UAC

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que su gobierno no tuvo participación en la destitución del doctor José Alberto Abud de la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y que siempre se ha respetado la autonomía universitaria, un principio constitucional que consideró esencial para la libertad académica. Señaló que su administración fue cuidadosa en no intervenir y que la polémica surgió sin motivo, ya que el consejo universitario tomó las decisiones correspondientes.

Sansores explicó que el rector saliente concluía su periodo en febrero, por lo que no había necesidad de generar un conflicto, y destacó que todo el proceso se llevó a cabo de manera pulcra. “No teníamos por qué hacer un escándalo”, dijo, y agregó que hasta el momento no se ha registrado ninguna queja o inconformidad de la comunidad universitaria respecto a la decisión del consejo.