CON EL AGUA AL CUELLO

“No creo que esa carta quiera meter orden entre quienes han cometido abusos desde su movimiento sino al revés, parece una defensa a ultranza de sus amigos y recomendados que están siendo vinculados con grupos de mafiosos.

Doña Chela llegó emocionada a la reunión vespertina con sus amigos. Llevaba en sus manos seis cuartillas recién impresas con la misiva que su cabecita de algodón había publicado para exponer su postura sobre los problemas que enfrenta en estos momentos la nación.

–“Ahora sí, expresó decidida, que se cuiden esos malos servidores públicos que se han aprovechado de su movimiento para hacer de las suyas, para cometer abusos y meterse en dónde no deben. El líder moral de la 4T reapareció para meter orden y poner a cada quién en su lugar” exclamó con los ojos llenos de esperanza.

–“Comadrita, le dijo su compadre don Memín, yo creo que usted no ha leído la carta ni se ha enterado de los comentarios que los analistas han sustentado al respecto. No creo que esa carta quiera meter orden entre quienes han cometido abusos desde su movimiento sino al revés, parece una defensa a ultranza de sus amigos y recomendados que están siendo vinculados con grupos de mafiosos*.

–“Entonces, respondió con un dejo de decepción, no mandó regañar a la Tía gobernanta por hacer ostentación de sus millonarias prendas, ¿o a sus hijos que viven como nuevos millonarios y que incluso degustan carísimos manjares gastronómicos bañados en oro? “

–“Para nada, tercio el poeta Casimiro, por el contrario, parece que el capitán de ese barco llamado 4T está viendo que están a punto de naufragar y trata de frenar la embestida contra sus más conspicuos representantes, entre ellos varios gobernadores, senadores y alcaldes”.

–“Yo considero indebido que el expresidente quiera entrar en auxilio de la Emperatriz Claudia en sus agarrones con el presidente trompudo y sus emisarios, expresó el viejo Julián. Quizá siente que el agua ya le está llegando al cuello porque varios de sus recomendados están en la mira de la justicia gringa y se quiere poner como sparring para desviar los tos trancazos, aunque debe tener cuidado porque en una de esas cargan hasta con él” advirtió.

–“Lamento mucho decirlo, indico el bolero don Memin pero tengo la impresión de que se está desmoronando todo ese edificio llamado 4T. Ese monstruo que arrasó en varias elecciones está siendo destruido no por sus enemigos externos sino por quienes desde adentro lo contaminaron con el cáncer de la corrupción, el influyentísimo, el nepotismo, el tráfico de influencias, los vínculos con grupos delincuenciales, etcétera y creo que lo que ocurre en nuestra tierra es un claro ejemplo de esa descomposición”.

–“Es algo que me duele, pero tengo que confesar que hasta yo me he decepcionado profundamente de eso en que se ha convertido el Movimiento en que una vez creí. Tanto me ha dolido que no volvería a votar por ellos y al contrario, espero que estás acciones para sancionar a quienes incurrieron en graves anomalías tenga éxito por el bien del país” concluyó acongojada doña Chela.