LOCALIZAR A LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN ES LO MÁS IMPORTANTE: SHEINBAUM

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la prioridad en el caso de la periodista Roxana Guzmán es lograr su localización, antes de determinar las causas detrás de su desaparición.

Durante la conferencia matutina de este viernes 5 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria fue cuestionada sobre la violencia que enfrentan periodistas y comunicadores en la entidad. Al referirse al caso de Roxana Guzmán, señaló que primero debe avanzarse en su búsqueda y que será hasta después cuando las autoridades puedan esclarecer el motivo por el que fue privada de la libertad por un grupo de personas captado en video. “Lo importante en este momento es encontrarla”, sostuvo.