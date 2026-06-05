viernes, junio 5, 2026
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MADRE DE LA PERIODISTA DESAPARECIDA ABORDA A SHEINBAUM PARA PEDIR SU APOYO

La madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez logró acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum a su salida de las instalaciones de la Secretaría de Marina, donde encabezó su conferencia matutina, para solicitar su apoyo en la localización de su hija.

Roxana, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo armado que irrumpió en su domicilio en Nanchital, Veracruz, la mañana del 2 de junio. Desde entonces permanece desaparecida y las autoridades mantienen un operativo de búsqueda.

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