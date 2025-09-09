¿Y LOS AHORROS? SHEINBAUM PIDE MÁS DEUDA PARA 2026: 1.7 BILLONES DE PESOS INTERNOS Y 15.5 MIL MILLONES DE DÓLARES EXTERNOS

Ciudad de México.- Como parte del Paquete Económico 2026, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea un aumento en el endeudamiento del país, siendo de techo de deuda interna neta por 1.78 billones de pesos y externa por 15.5 mil millones de dólares.



Otras cifras clave son que la deuda pública se ubicaría en 52.3% del PIB, para Pemex sería de hasta 160.6 mil millones de pesos de deuda interna y 5,342 millones de dólares de externa, y para la CFE, techo de 8.8 mil millones de pesos internos y 969 millones de dólares externos.



Además, se permitirá emitir deuda para refinanciar y reestructurar obligaciones de Pemex y CFE.