“NO IMPORTA”, RESPONDE SHEINBAUM A LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE PERÚ DE DECLARARLA PERSONA NON GRATA

Al asegurar que “no es una agresión, recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo que, desde nuestro punto de vista, vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió: “No importa, vamos a mantener nuestra posición”, a la resolución del Congreso de Perú de declararla persona non grata.

Señaló que es una política que viene desde el expresidente López Obrador en este caso, como en el de Ecuador de romper relaciones por la invasión que tuvo nuestra Embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio.