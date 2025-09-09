martes, septiembre 9, 2025
Lo último:
Nacionales

“NO IMPORTA”, RESPONDE SHEINBAUM A LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE PERÚ DE DECLARARLA PERSONA NON GRATA

Publicad0rTelemar

Al asegurar que “no es una agresión, recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo que, desde nuestro punto de vista, vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió: “No importa, vamos a mantener nuestra posición”, a la resolución del Congreso de Perú de declararla persona non grata.

Señaló que es una política que viene desde el expresidente López Obrador en este caso, como en el de Ecuador de romper relaciones por la invasión que tuvo nuestra Embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio.

También te puede gustar

VINCULAN A LAYDA CON HACKEO AL TELÉFONO DE SHEINBAUM POR POSIBLE USO DEL SOFTWARE PEGASUS

user editor

Oftalmólogo causa polémica tras ser vacunado contra Covid-19 e irse de fiesta

telemarwebmaster_gs2m70wg

JUECES Y MAGISTRADOS VOTARÁN EL LUNES PARA DETERMINAR UN PARO INDEFINIDO DE LABORES CONTRA LA REFORMA JUDICIAL

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *