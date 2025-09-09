HACIENDA PROPONE AUMENTO DE IMPUESTOS A VIDEOJUEGOS, APUESTAS, TABACO Y REFRESCOS

PEQUEÑOS COMERCIOS ADVIERTEN AFECTACIONES ECONÓMICAS

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, presentó este lunes ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, que incluye un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la creación de un nuevo gravamen a los videojuegos con contenido violento.

Entre las medidas propuestas destacan:

Refrescos y bebidas azucaradas : incremento de la cuota a 3.0818 pesos por litro , incluyendo aquellas con endulzantes no calóricos.

: incremento de la cuota a , incluyendo aquellas con endulzantes no calóricos. Tabaco y nicotina : aumento de la tasa ad valorem de 160 a 200% para tabaco labrado y bolsas de nicotina, además de un incremento gradual hasta 2030. Para el tabaco hecho a mano, se plantea elevar la tasa a 32% .

: aumento de la tasa ad valorem de para tabaco labrado y bolsas de nicotina, además de un incremento gradual hasta 2030. Para el tabaco hecho a mano, se plantea elevar la tasa a . Apuestas en línea : mayores gravámenes a plataformas digitales de juegos de azar.

: mayores gravámenes a plataformas digitales de juegos de azar. Videojuegos violentos: creación de un impuesto especial de 8% a servicios digitales que ofrezcan títulos con contenido violento.

Amador Zamora aseguró que estas medidas buscan incentivar hábitos saludables y reducir los costos asociados al tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y bebidas azucaradas.

No obstante, la iniciativa ha generado críticas. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y representantes del sector refresquero señalaron que la propuesta contradice la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había declarado que no habría aumentos de impuestos durante su administración.

La discusión ahora quedará en manos de los legisladores, quienes deberán analizar y aprobar las disposiciones fiscales planteadas para entrar en vigor en 2026.