RECORTE PRESUPUESTAL DEL 36% GOLPEA A LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

El gobierno federal, con el aval de la Cámara de Diputados, aprobó un recorte severo al presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana. La asignación pasó de 73.31 millones de pesos en 2025 a 46.76 millones en 2026, lo que representa una disminución del 36.2 por ciento.

La AEM es el organismo responsable de coordinar actividades espaciales, impulsar la ciencia y la tecnología, desarrollar proyectos satelitales, telecomunicaciones, astronomía y robótica espacial. Su misión consiste en posicionar a México en la industria espacial y atender necesidades sociales mediante el uso de tecnología.

Tras la salida de Salvador Landeros Ayala como director general, circularon versiones sobre una supuesta desaparición del organismo. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró el futuro de la agencia durante una conferencia de prensa.

La mandataria aseguró que la Agencia Espacial Mexicana no desaparecerá, sino que cambiará de nombre al integrarse con otra entidad gubernamental como parte de un proceso orientado a fortalecer la política espacial nacional. La decisión oficial, anunciada en enero de 2025, consiste en fusionar la AEM con el Sistema Satelital Mexicano (Mexsat) para conformar el Programa Espacial Mexicano.

Fuente: Juan Ortiz