ESTÁ LAYDA BAJO ESCRUTINIO FINANCIERO DE ESTADOS UNIDOS, JUNTO A OTROS 7 GOBERNADORES: CÓDIGO MAGENTA

Autoridades financieras de Estados Unidos habrían instruido a filiales mexicanas de bancos con capital extranjero a revisar las cuentas personales y del entorno familiar de siete gobernadores mexicanos: Layda Sansores San Román (Campeche), Esteban Villegas (Durango), Margarita González (Morelos), Rocío Nahle (Veracruz), Manolo Jiménez (Coahuila), Salomón Jara (Oaxaca) y Clara Brugada (Ciudad de México), de acuerdo con información difundida por Código Magenta. La medida podría derivar en el congelamiento de cuentas y se sumaría al escrutinio previamente reportado sobre los mandatarios de Sinaloa y Tamaulipas, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de los gobiernos de México o Estados Unidos.

El reporte señala que estas acciones se desarrollan en el contexto de la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump contra presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales. También recuerda la orden ejecutiva firmada en febrero de 2025 que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, así como las medidas del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones de lavado de dinero. No obstante, se desconoce si la revisión de las cuentas responde a una investigación de un Gran Jurado o a una acción administrativa independiente.