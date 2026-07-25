CAMPECHE: ROBO DE MOTORES NO ES ATRIBUCIÓN DEL INPESCA, PERO AYUDAMOS A DENUNCIAR A QUIEN LO PIDE: CEBALLOS

-EN ESTE AÑO SÓLO 4 HAN PEDIDO EL APOYO

Al recalcar que el robo de motores a los pescadores no es atribución del Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche (Inpesca), su titular Edward Ceballos Alejandre explicó que ese trámite o denuncia se realiza directamente en la Fiscalía estatal o federal, que la instancia a su cargo apoya si se lo solicitan y que en lo que va del año 4 pescadores víctimas de ese delito le han pedido ayuda.

Remarcó que las carpetas de investigación son personales, por lo tanto, no tienen conocimiento sobre cómo van los casos, sino sólo los denunciantes.