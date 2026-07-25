MARCELA Y LAYDA DEBEN DAR EXPLICACIÓN PRECISA Y CLARA PARA RECUPERAR DE MANERA GRATUITA VEHÍCULOS DEL CORRALÓN: ARCE

-“EL PROGRAMA TIENE TINTES POLÍTICOS”

Al afirmar que “Liberación Jaguar” ha generado confusión entre la ciudadanía que quiere recuperar de manera gratuito su vehículo del corralón, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, exigió al Gobierno del Estado información precisa y clara, y pidió el programa que sea parejo, porque tanto la policía como grúas particulares retiran unidades motrices por alguna infracción y tiene que aclarar a qué depósito vehicular hay que dirigirse.

Hay que exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la misma gobernadora a dar la información precisa y clara para que no esté siendo una molestia ni sea abrumador el proceso para recuperar vehículos, y sobre todo para acceder a los beneficios, porque cuando van los interesados a hacer la solicitud se llevan la sorpresa de que no es como ellos pensaban y no recuperan nada, lamentó.

La gente, añadió el legislador naranja, no sabe en qué corralón está su unidad, a menos de que vayas y quieras pagar tu multa para recuperarla, pero cobran la estadía diaria, arrastre, liberación, son muchísimos los pagos, y el problema también es el exceso de vehículos en los corralones, y creo que por eso también viene este programa.

De si “Liberación Jaguar” tiene tintes políticos, Arce Ontiveros dijo que sí, pues por qué hace 5 años no empezaron con un tema así, si sabíamos cómo estaba la situación, no creo que un Gobierno se dé cuenta 5 años después, pero al día de hoy estamos a un año preelectoral y cualquier cosa que hagan ahorita lo van a querer hacer con ese fin, pero la gente ya está cansada.