CAMIONES DE LA “MARÍA MORELOS” CIRCULAN DE MANERA ILEGAL Y PONEN EN RIESGO A LA CIUDADANÍA: ZUBIETA

-“Dirigentes aún puede integrarse a Movibús, pero deben buscar medios de financiamiento, presentar proyecto y los apoyaremos”

La cooperativa “José María Morelos y Pavón”, sigue sin concesión, circulando de manera ilegal, y lo digo con sus letras: hay que ver el tipo de autobuses que maneja y el riesgo que corre la ciudadanía con ese tipo de unidades, afirmó el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco.

Y remarcó: “Su concesión está extinta, y por derecho a tantos años que ha dado servicio, se podría considerar el hecho de que en comunidades nuevas se le pudiera dar un proyecto y una entrada, pero la realidad es que no hay nada”.

Ellos (los dirigentes), continuó Zubieta Marco, tienen que presentar una propuesta real, porque las que entregaron no tienen la documentación necesaria para ser un verdadero proyecto de renovación de unidades, que es la única opción”.

De si pueden integrarse a Movibús señaló: “Sí pueden si tienen, como repito, nuevas unidades, pero no es esperar que el Gobierno llegue, se las compre y les haga su proyecto, sino que busquen los medios de financiamiento y nosotros los apoyaremos en las mismas circunstancias que se apoyó en su momento a Movibús”.

Hay que recordar que ellos no se quisieron sumar al proyecto del Ko’ox, ese es el inicio de esto ¿no?, se les dieron las mismas oportunidades, era risoria la aportación inicial para integrarse a este proyecto y ellos no quisieron por razones que ellos sólo saben, concluyó el director de la Artec.