¡CRISIS! CAE EN 50% LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN SABANCUY POR LLUVIAS Y MUERTE DE MANGLE NEGRO, REPORTAN

La producción de miel en Sabancuy registra una disminución de hasta el 50 por ciento durante este 2026, a causa de las lluvias adelantadas y el deterioro del mangle negro, principal fuente de floración para las abejas en la región.

Hilaria Acosta Navarrete, apicultora de Sabancuy, explicó que la temporada de cosecha inicia entre finales de febrero y marzo con la floración del mangle negro, del que se obtiene una miel clara con un ligero sabor salado, característica de la zona.

Indicó que las lluvias llegaron antes de lo previsto, lo que impidió completar el ciclo normal de producción y redujo significativamente el volumen de miel cosechada, y precisó que el año pasado obtuvieron alrededor de 8 tambores de miel de mangle, mientras en este año apenas alcanzaron entre 5 y 6, además de perder una cosecha por la humedad.

Acosta Navarrete explicó que la miel requiere permanecer alrededor de 25 días en la colmena para madurar correctamente, pues si se extrae antes contiene exceso de humedad y puede fermentarse.

La apicultora señaló que esta reducción impacta directamente la economía de los productores, quienes comercializan la miel tanto a granel como embotellada con valor agregado.

Añadió que otro factor que ha afectado la actividad es la mu£rt£ de amplias zonas de mangle negro, ocasionada por los huracanes y el incremento de la salinidad, aunque actualmente se desarrollan proyectos de restauración y reforestación del manglar.

Por último, recordó que hace varias décadas la producción era mucho mayor, al grado de que con 100 colmenas se podían obtener hasta 13 tambores de miel al día, una cifra que hoy está muy lejos de alcanzarse debido a las condiciones ambientales.