DETIENEN A JOVEN POR POR ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO

Un joven fue asegurado por elementos de la Policía Estatal en el ejido Kilómetro 36 tras ser señalado por presuntamente alterar el orden público. El incidente se registró luego de que el Complejo de Seguridad Pública recibiera una llamada de auxilio reportando a una persona con comportamiento agresivo en la comunidad.

Al arribar al lugar, los agentes intentaron dialogar con el individuo para calmar la situación, pero este reaccionó con insultos y mantuvo una actitud hostil hacia los oficiales. Ante la imposibilidad de controlarlo mediante el diálogo, los policías procedieron a su detención y lo trasladaron al Complejo de Seguridad Pública de Escárcega.